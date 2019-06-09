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وائل الإبراشي: محمد صلاح كان من عناصر بهجة شهر رمضان هذا العام (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:50 ص
وائل الإبراشي: محمد صلاح كان من عناصر بهجة شهر رمضان هذا العام (فيديو)
النجم المصري محمد صلاح
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كساب أحمد
 
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على حصول محمد صلاح على بطولة دوري أبطال أوروبا: " محمد صلاح كان من عناصر بهجة شهر رمضان هذا العام".


وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن نادي ليفربول كان من أحسن فرق العالم هذا العام، وكان من الصعب أن نتقبل عدم حصول ليفربول على بطولة دوري أوروبا، معقبًا:"فوز ليفربول ببطولة الدوري الأوروبي، يؤكد أن المستحيل ممكن".

وأضاف أن المصريين قاموا بتسجيع ليفربول، وسعدوا بفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب محمد صلاح، معقبًا: "أحنا مش ليفربولين من الأساس"
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