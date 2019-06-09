شريف مدكور: جدي كان وزير في عهدي عبدالناصر والسادات

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أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته بتلقيه مكالمة دعم من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء رحلة علاجه من مرض السرطان.



وأضاف مدكور، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت أن أولاد السيدة جيهان السادات اتصلوا به هاتفيا لدعمه قبل إجراءه العملية الجراحية وبعدها، مشيرًا إلى أن جده الفريق محمد فوزي كان وزيرا في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ثم الرئيس السادات لفترة محددة وبعدها حدث خلاف سياسي.



وأوضح: "رغم الاختلاف السياسي إلا أنه كان هناك احترام إنساني بين العائلتين"، مقدما شكره لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأسرة عبدالناصر.

