والدة الطفلة لارين تحكي قصة إصرارها على البقاء مع الرئيس السيسي (فيديو)





وتابعت "والدلة الطفلة لارين، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "onE، مساء السبت، أنها عندما سألة نجلتها عن سبب تعلقها بالرئيس عبد الفتاح السيسي أخبرتها قائلة:" دا بابا".

علقت والدة الطفلة لارين، على اصرار نجلتها على البقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفاله بالعيد مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، قائلة: "اندهشت من اللي بنتي عملته، لأنها متعلقة بيا".وأشارت إلى أن رد نجلتها عليها أسعدها، وفي نفس الوقت سبب لها وجع شديد، بسبب فقدانها والدها، لافتة إلى أن اهتمام الرئيس بأبناء الشهداء أثر في نفسيتهم بصورة كبيرة بصورة غير مباشرة.