بيدرو يكشف: هازارد متحمس جدًا وسيحقق إنجازات عظيمة مع الريال
السبت 08/يونيو/2019 - 11:39 م
عمر عبدالعزيز
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أكد بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي الإنجليزي أن البلجيكي إيدين هازارد زميله السابق ولاعب ريال مدريد الإسباني الحالي، قضى سنةً عظيمة بالنسبة له.
وقال بيدرو في تصريحات صحفية: "إنه أحد أفضل اللاعبين بالعالم، لاعبٌ حاسم ومن طرازٍ رفيع. سيلعب دورًا كبيرًا في ريال مدريد".
وأصاف: "هازارد، إنه بمستوى أولئك اللاعبين الحاسمين الذين يلعبون دورًا قياديًا كلما لعبوا ويستطيعون حسم المباريات بمفردهم".
واختتم: "هازارد سألني بعض الأسئلة ولاسيما حيال كيفية معيشتنا في اسبانيا. إنه متحفز جدًا ومتحمس ويعلم أنه في وضعٍ يُمكنه من تحقيق إنجازات كبيرة".
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