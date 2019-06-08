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بيدرو يكشف: هازارد متحمس جدًا وسيحقق إنجازات عظيمة مع الريال

السبت 08/يونيو/2019 - 11:39 م
بيدرو يكشف: هازارد متحمس جدًا وسيحقق إنجازات عظيمة مع الريال
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي الإنجليزي أن البلجيكي إيدين هازارد زميله السابق ولاعب ريال مدريد الإسباني الحالي، قضى سنةً عظيمة بالنسبة له. 

وقال بيدرو في تصريحات صحفية: "إنه أحد أفضل اللاعبين بالعالم، لاعبٌ حاسم ومن طرازٍ رفيع. سيلعب دورًا كبيرًا في ريال مدريد".

وأصاف: "هازارد، إنه بمستوى أولئك اللاعبين الحاسمين الذين يلعبون دورًا قياديًا كلما لعبوا ويستطيعون حسم المباريات بمفردهم".

واختتم: "هازارد سألني بعض الأسئلة ولاسيما حيال كيفية معيشتنا في اسبانيا. إنه متحفز جدًا ومتحمس ويعلم أنه في وضعٍ يُمكنه من تحقيق إنجازات كبيرة".
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المزيد عن: هازارد ريال مدريد تشيلسي بيدرو
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