بيدرو يكشف: هازارد متحمس جدًا وسيحقق إنجازات عظيمة مع الريال

أكد بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي الإنجليزي أن البلجيكي إيدين هازارد زميله السابق ولاعب ريال مدريد الإسباني الحالي، قضى سنةً عظيمة بالنسبة له.

وقال بيدرو في تصريحات صحفية: "إنه أحد أفضل اللاعبين بالعالم، لاعبٌ حاسم ومن طرازٍ رفيع. سيلعب دورًا كبيرًا في ريال مدريد".





وأصاف: "هازارد، إنه بمستوى أولئك اللاعبين الحاسمين الذين يلعبون دورًا قياديًا كلما لعبوا ويستطيعون حسم المباريات بمفردهم".

