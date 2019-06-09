تعليق شريف مدكور على حملات التنمر التي تعرض لها



وحول تعرضه لحملات من التنمر من قبل قال: " مش فارق معايا.. وبقول لأى حد أى حد يعيب عليك بسبب شكلك أو طريقتك أو ملابسك أوعه تتأثر وأنا متأثرتش رغم أن هناك ناس طلبوا أن أتغير.. أنا مش عايز اخسر نفسي".



اعتبر الإعلامي شريف مدكور، أن إصابته بمرض السرطان رسالة من الله على حب الناس له، مؤكدا نجاح العملية الجراحية وأنه بحالة جيدة.وأضاف مدكور، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "أكسترا ميوز" مساء اليوم السبت أن الدكتورة هالة زايد شكرته لإجراء العملية الجراحية في مستشفى حكومي "دار الشفاء"، منوهًا أنه تلقي ورود وخطابات دعم من كثير من الأطفال المصابين بالسرطان.