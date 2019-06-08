عضو المقاومة: قمم مكة سددت ضربات قوية للنظام الإيراني
السبت 08/يونيو/2019 - 11:41 م
محمد سمير
Advertisements
Advertisements
قال حسين داعي الإسلام، إنّ عقد ثلاث قمم متتالية ومهمة في مكة كان ضربة سياسية قوية جدا للنظام الإيراني، أدى لعزلة النظام في المنطقة والدول العربية والإسلامية بشكل أكبر.
وأوضح أنه يمكن القول من وجهة نظر سياسية، فإن الهجمات الإرهابية على ناقلات النفط في الإمارات وعلى المنشآة النفطية السعودية جلبت الخراب على رأس النظام من خلال هذه القمم الثلاث. لأن القمم الثلاث كلها أدانت أعمال النظام التخريبية.
وذكر أن عقد ثلاث قمم متتالية ومهمة، والتي كان أحد نتائجها الأساسية فشل الأعمال الإرهابية والمناورات السياسية الأخيرة للنظام في المنطقة وتدميرها على رأس النظام، لم تكن ضمن حسابات النظام بهذه السرعة.
ولفت إلى أن البيانات الختامية لمؤتمر مجلس التعاون، ومؤتمر الدول العربية، قد أدانت الأعمال الإرهابية، وسياسة نشر الحروب، وتدخلات النظام في المنطقة بشدة، بالإضافة إلى أن هذه القمم سددت إهانة قوية للملالي خاصة عند تجاهله ولم تتم دعوته لهذا المؤتمر، مبينا أن هذه إهانة لنظام ولاية الفقيه لأنه يعتبر نفسه حافظا، ومقيما للقيم الإسلامية في العالم.
وأضاف: "كما أن البيان الختامي لهذا المؤتمر رفض كل الدعوات الكاذبة وافتراءات النظام حول فلسطين والإسلام والعالم الإسلامي، وفي الواقع فإن ميثاق البلدان الإسلامية هي ضد الخداع والدعايات الكاذبة لولاية الفقيه".
وأوضح أنه يمكن القول من وجهة نظر سياسية، فإن الهجمات الإرهابية على ناقلات النفط في الإمارات وعلى المنشآة النفطية السعودية جلبت الخراب على رأس النظام من خلال هذه القمم الثلاث. لأن القمم الثلاث كلها أدانت أعمال النظام التخريبية.
وذكر أن عقد ثلاث قمم متتالية ومهمة، والتي كان أحد نتائجها الأساسية فشل الأعمال الإرهابية والمناورات السياسية الأخيرة للنظام في المنطقة وتدميرها على رأس النظام، لم تكن ضمن حسابات النظام بهذه السرعة.
ولفت إلى أن البيانات الختامية لمؤتمر مجلس التعاون، ومؤتمر الدول العربية، قد أدانت الأعمال الإرهابية، وسياسة نشر الحروب، وتدخلات النظام في المنطقة بشدة، بالإضافة إلى أن هذه القمم سددت إهانة قوية للملالي خاصة عند تجاهله ولم تتم دعوته لهذا المؤتمر، مبينا أن هذه إهانة لنظام ولاية الفقيه لأنه يعتبر نفسه حافظا، ومقيما للقيم الإسلامية في العالم.
وأضاف: "كما أن البيان الختامي لهذا المؤتمر رفض كل الدعوات الكاذبة وافتراءات النظام حول فلسطين والإسلام والعالم الإسلامي، وفي الواقع فإن ميثاق البلدان الإسلامية هي ضد الخداع والدعايات الكاذبة لولاية الفقيه".
Advertisements
- أسرار خطيرة.. من يحمي الديكتاتورية الدينية في إيران؟
- السعودية تنتظر أن تغيّر قمم ترامب " قواعد اللعبة" مع إيران
- خبير: قمة الرياض كابوس للنظام الإيراني
- رئيس البرلمان العربي: نتائج قمم الرياض أكدت وجود قناعة دولية بدعم إيران للإرهاب
- تركي الفيصل: خامنئي أسس ميليشيات طائفية لحماية ولاية الفقيه
- سفير السعودية بالبحرين: خادم الحرمين حريص على التشاور والتنسيق بين القادة ورؤساء الدول
- صحف عربية: قمم مكة لمواجهة ثالوث إيران والإرهاب والتدخل في شؤون الآخرين
- قمم مكة.. رسائل ردع لطهران وتأكيد على قوة العرب أمام التحديات (تقرير)
- أمين منظمة "التعاون الإسلامي": قمم مكة المكرمة رسالة واضحة على رفض الأعمال الإيرانية
- المقاومة الايرانية تشيد بقمم مكة الأخيرة وتؤكد: كانت قوية جداً