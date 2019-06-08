رئيس الوداد يقاضي مسؤولي "الكاف" والترجي والاتحاد التونسي

في تطور جديد في ملف "فضيحة رادس"، قرر سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي تفديم شكوى مزدوجة لدى كل من لجنتي الأخلاقيات التابعة للكاف و"الفيفا"، ضد أعضاء في نادي الترجي والاتحاد التونسي والاتحاد الإفريقي.





وتتضمن الشكوى التي قرر الناصري إحالتها إلى الفيفا والكاف اتهامات ضد النيجيري بوس أمجو النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي بسبب مزاعم بمساومته لرئيس الوداد.





كما أن الشكوى تتضمن أيضا أسماء كل من وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي وحمدي المدب رئيس الترجي التونسي ومعه رياض بنور رئيس اتحاد كرة القدم.





والجدير بالذكر أن الترجى قد توج بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه علي الوداد1-0 ، وقرر الكاف مؤخرا إعادة المباراة التى أقيمت على ملعب رادس بتونس فى الأول من يونيو الجارى، إثر انسحاب الوداد اعتراضا على تعطيل تقنية الفيديو.