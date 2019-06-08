نظام نور برقم الهوية الوطنية| وزارة التعليم السعودية| نظام نور 1440| نور برقم الهوية| نظام نور لنتائج الطلاب|أونلاين

نظام نور برقم الهوية الوطنية، أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خدمة مذهلة لكل ما هو يخص التعليم ولجميع الطلاب، ويقوم نظام نور على خدمة الطلاب وأولياء الأمور، ويتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور متابعة المستوى التعليمي، ومعرفة أيضًا درجات الاختبارات فور اعتمادها من إدارة المدرسة التابع لها الطالب.



نوفر لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية الوطنية.





نظام نور برقم الهوية الوطنية

ويمكنك من خلال هذا الرابط الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية الوطنية وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بك فقط. (اتبع الآتي):-





1- ادخل على موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية ( noorresults ).





2- ادخل رقم الهوية الخاص بك في المكان المخصص.





3- ادخل رمز التحقق أسفل خانة رقم الهوية، وتأكد من إدخاله بشكل صحيح، ثم اضغط على كلمة "إبحث" لتظهر لك جميع المعلومات الخاصة نور برقم الهوية .





نظام نور لنتائج الطلاب