توم هانكس وتيم آلين يروجان للجزء الرابع من فيلم الكارتون TOY STORY

بدأ كل من النجم توم هانكس والنجم تيم آلين الحملة الترويجية للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير حكاية لعبة، بمؤتمر جماهيري بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت شركة ديزني البوستر الرسمي للجزء الرابع المنتظر من فيلم الرسوم المتحركة الشهير قصة لعبة، وظهر على البوستر شخصيات الفيلم الرئيسية "وودي" و"باظ يطير".

وكانت قد أعلنت شركة ديزني انضمام النجم الكبير كيانو ريفز لفريق عمل الفيلم بتجسيده لأحد الأصوات الرئيسية به، والتي لم يكشف عنها حتى الآن.

ومن المنتظر عودة الجزء الرابع لأشهر فيلم رسوم متحركة في يونيو القادم من بطولة النجم توم هانكس والنجم توم ألين في الأصوات الرئيسية.