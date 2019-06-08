شريف مدكور يبكي على الهواء
السبت 08/يونيو/2019 - 11:31 م
هدى عبدالرازق
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بكى الإعلامي شريف مدكور، تأثرًا بحديثه عن زيارة معلمته بالصف الرابع الابتدائي له صباح يوم العملية بالمستشفى، قائلا: "تفاجأت بزيارتها".
وأشار "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن معلمته أخبرته أنها أشعلت له شمعة في الكنيسة، وتوجهت إليه مباشرة، مضيفًا: "مشيت معايا لحد ما دخلت غرفة العمليات".
وكشف أنه طلب من والديه ألا يأتوا إليه قبل العملية، مؤكدًا أنه مرتبط بهما جدًا، مضيفًا: "عندي 47 سنة ولسه عايش معاهم".
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