أندية دجلة تنظم بطولة CIB PSA World Tour2018-2019 في يونيو القادم

أعلنت أندية وادى دجلة عن استضافة وتنظيم بطولة CIB PSA World tour الدولية للإسكواش، ثاني أكبر بطولة دولية للإسكواش على مستوى العالم، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في The Park بمول العرب بالقاهرة.





وتأتي تلك البطولة كخاتمة لبطولات موسم PSA World Tour 2018-2019، والتي يبلغ إجمالي مجموع جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار أمريكي.





تشهد بطولة CIB PSA World Tour مشاركة 16 من أفضل لاعبي الإسكواش من السيدات والرجال عالميًا، حيث يأتي على رأس قائمة الأبطال المشاركين، الدجلاويين علي فرج ورنيم الوليلي المصنفين في المركز الأول على العالم، حيث تأهلوا إليها بعدما قدموا أداءًا قويًا في الموسم الرياضي الجاري، كما فازوا بالعديد من البطولات بينها بطولتي دي بي دي المفتوحة للإسكواش والجونة الدولية المفتوحة للإسكواش في الشهر الماضي.





كما تشارك أيضا الدجلاويه نوران جوهر المصنفة السابعة عالميا و الحاصلة على بطولة بريطانيا المفتوحة مؤخر ا.





ومن المتوقع أن تشهد تلك البطولة العديد من المواجهات القوية، حيث تضم القائمة أبطال العالم الذين نحجوا في الوصول إلى هذه البطولة بعد فوزهم بالعديد من بطولات PSA على مدار هذا الموسم، فيحتل البطل محمد الشوربجي المركز الثاني على القائمة ويأتي بعده طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، والألماني سيمون روزنر والنيو زيلاندي بول كول ودييجو إلياس ومحمد أبو الغار.





وحجزت المصنفة الثانية على العالم نور الشربيني مكانتها على قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة وتأتي بعدها نور الطيب والفرنسية كاميل سيرمي والنيو زيلاندية جويل كينج والإنجليزية سارة جين بيري ونوران جوهر والويلزية تيسني إيفانز.





وفي هذا السياق، صرح كريم درويش، رئيس الأسكواش بأندية وادى دجلة، قائلًأ: " فخورون بكوننا جزءًا من هذا الحدث الرياضي الكبير، حيث تعد هذه البطولة ثاني أكبر بطولة للإسكواش على مستوى العالم وتعد استضافتها نقطة فارقة في مشوار وادى دجلة الرياضي بشكل خاص كونه النادي الوحيد الذي يضم أوائل التصنيف العالمي تحت سقفٍ واحد وبالتالي يساهم في تربع مصر على عرش الرياضة عالميًا.





كما يعد هذا الحدث ذو أثر كبير في القطاع الرياضي المصري بوجه عام، حيث يساهم في تعزيز مكانة مصر في استضافة الفعاليات الرياضية ذات الثقل العالمي، ويؤكد على قدرتنا على توفير المناخ الملائم لدعم الرياضة والألعاب الفردية بشكل خاص. لا يقتصر اهتمام أندية وادى دجلة على تدريب وصناعة الأبطال فقط، حيث أن هذه هي الخطوة الأساسية والأولى فقط في مشوار دعم القطاع، بل نسعى دائمًا إلى دعم الرياضة من خلال استضافة أضخم البطولات العالمية والدولية التي تضع مصر بين الدول الرائدة عالميًا في الرياضات المختلفة وخاصة الإسكواش."





ومن جانبه أشار حسن العروسي، رئيس القطاع الرياضي بأندية وادى دجلة، إلى التعاون الإستراتيجي الناجح والمستمر بين أندية وادى دجلة والبنك التجاري الدولي التي تتمثل في دعم أبطال أكاديمية الإسكواش، حيث ساهمت هذه الشراكة المتميزة في دعم الرياضة المصرية إستمرارًا لخطة البنك التجاري الدولي ووادى دجلة لتنمية القطاع الرياضي المصري ورياضة الإسكواش كواحدة من أهم اللعبات الفردية.





والجدير بالذكر أن تعاون الإتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA) مع البنك التجاري الدولي (CIB) لإقامة بطولة CIB PSA World Tour وهي ثاني أكبر بطولة دولية للإسكواش على مستوى العالم، والتي تقدم المباريات النهائية لبطولات PSA World Tour لموسم 2018-2019.





وتقام تلك البطولة للمرة الأولى في مصر لهذا العام بعدما أقيمت في المواسم الثلاثة السابقة في برج خليفة، وأوبرا دبي، ونادي الإمارات للجولف (Emirates Golf Club) في دبي.



