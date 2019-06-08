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الزمالك يبدأ مفاوضاته مع مدرب الموسم المقبل

السبت 08/يونيو/2019 - 11:27 م
الزمالك يبدأ مفاوضاته مع مدرب الموسم المقبل
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أحمد عصام
 
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بدأ مسؤولو فريق الزمالك مفاوضاتهم مع المدرب اليوناني تاكيس ليمونيس المدير الفني السابق لنادي اولمبياكوس اليوناني، من أجل التعاقد معه كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، ونقلته وسائل الإعلام اليونانية، إن الزمالك يبحث عن مدرب جديد للموسم القادم، ودخلوا في مباحثات مع ليمونيس.

وكان قد ذكرت الصحيفة أيضاً إن نادي الإسماعيلي دخل في منافسه مع الزمالك للتعاقد مع تاكيس ليمونيس كمدربا للدراويش.

يذكر أن تاكيس ليمونيس غير مرتبط يتعاقد مع اي نادي منذ يناير في عام 2018 الماضي، اي ما يقارب الموسم ونصف.

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