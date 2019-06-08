أوسكار يُعدد فوائد هازارد.. ويشكف سبب رغبة راموس باللعب في الصين

أكد النجم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، لاعب شنغهاي الصيني أن البلجيكي إيدين هازارد، سيكون خطيراً للغاية في ريال مدريد الإسباني، لأنه يخلق فرصاً كثيرة.





وقال أوسكار في تصريحات صحفية: "لقد أستطعنا خلق فريق رائع مكون من لاعبين رائعين ومحترفين وخارج الملعب كنا أصدقاء وكان هذا ينعكس فيما بعد في اللقاءات والمباريات”.





وأضاف: "عندما لعبت معه في تشيلسي يمكنك أن تُدرك بأنه لاعب كرة قدم مختلف ، لقد كان شخصاً فكاهياً للغاية خارج الملعب ولكن فيما بعد وعندما يطلق الحكم صافرة انطلاقة المباراة فإنه يتحول إلى موهبة كرة القدم نقية".



