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أوسكار يُعدد فوائد هازارد.. ويشكف سبب رغبة راموس باللعب في الصين

السبت 08/يونيو/2019 - 11:20 م
أوسكار يُعدد فوائد هازارد.. ويشكف سبب رغبة راموس باللعب في الصين
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، لاعب شنغهاي الصيني أن البلجيكي إيدين هازارد، سيكون خطيراً للغاية في ريال مدريد الإسباني، لأنه يخلق فرصاً كثيرة.

وقال أوسكار في تصريحات صحفية: "لقد أستطعنا خلق فريق رائع مكون من لاعبين رائعين ومحترفين وخارج الملعب كنا أصدقاء وكان هذا ينعكس فيما بعد في اللقاءات والمباريات”.

وأضاف: "عندما لعبت معه في تشيلسي يمكنك أن تُدرك بأنه لاعب كرة قدم مختلف ، لقد كان شخصاً فكاهياً للغاية خارج الملعب ولكن فيما بعد وعندما يطلق الحكم صافرة انطلاقة المباراة فإنه يتحول إلى موهبة كرة القدم نقية".

وبسؤواله عن رغبة سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد في اللعب في الصين ؟ أجاب أوسكار: "كل لاعب كرة قدم يختلف عن الآخر ، ولكن بالتأكيد هناك مشاريع كبرى يتم تدشينها في الصين والتي من شأنها جذب نجوم كرة القدم الأوروبية وشيئاً فشيئاً سيُصبح الدوري الصيني أحد أفضل المنافسات بالعالم.
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