مصادر.. البنك الأهلي ينضم لمجموعة الصعيد الموسم القادم









صرح مصدر باتحاد الكرة، بأن الموسم الكروي الجديد 2019-2020 سيشهد حضور فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني ليكون ضمن مجموعة الصعيد في الموسم الكروي الجديد.





أوضح المصدر بأن اتحاد القدم قد أرسل خطابا يوضح انضمام البنك الأهلي الصاعد حديثا ليكون ضمن مجموعة الصعيد هذا الموسم ليصل عدد الفرق لـ 12 فريق.





وتضم مجموعه الصعيد هذا الموسم كل من الفيوم وتليفونات بني سويف وبني سويف والمنيا وديروط وبترول اسيوط وسوهاج وشبان قنا والألومنيوم والإعلاميين وطهطا وأخيراً الصاعد حديثا فريق البنك الأهلي.



