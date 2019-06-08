أرقام رائعة لـ"هازارد" أمام كازاخستان
السبت 08/يونيو/2019 - 11:15 م
عمر عبدالعزيز
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تمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الكازاخستاني، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات تصفيات اليورو.
وقدم هازارد مستويات وأرقام رائعة ضد منتخب كازاخستان، وقد جاءت كالتالي :
- نسبة نجاح التمريرات 93%
- صنع هدف.
- صنع (6) فرص للتسجيل.
- عدد المراوغات الناجحة 6
- عدد الالتحامات الناجحة 10
- حصل على افضل تقييم في المباراة (8.7).
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