أرقام رائعة لـ"هازارد" أمام كازاخستان

تمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الكازاخستاني، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات تصفيات اليورو.





وقدم هازارد مستويات وأرقام رائعة ضد منتخب كازاخستان، وقد جاءت كالتالي :





- نسبة نجاح التمريرات 93%

- صنع هدف.

- صنع (6) فرص للتسجيل.

- عدد المراوغات الناجحة 6

- عدد الالتحامات الناجحة 10