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أرقام رائعة لـ"هازارد" أمام كازاخستان

السبت 08/يونيو/2019 - 11:15 م
أرقام رائعة لـهازارد أمام كازاخستان
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عمر عبدالعزيز
 
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تمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الكازاخستاني، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات تصفيات اليورو.

وقدم هازارد مستويات وأرقام رائعة ضد منتخب كازاخستان، وقد جاءت كالتالي : 

- نسبة نجاح التمريرات 93%
- صنع هدف.
- صنع (6) فرص للتسجيل.
- عدد المراوغات الناجحة 6
- عدد الالتحامات الناجحة 10
- حصل على افضل تقييم في المباراة (8.7).
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المزيد عن: هازارد ريال مدريد بلجيكا وكازاخستان ارقام هازارد
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