الوصل الإماراتي يجدد تعاقد ثنائي الفريق





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، في تجديد تعاقده مع ثنائي الفريق حميد عبدالله، وحمد البلوشي، استعدادًا للموسم القادم.





وجدد حميد عبدالله حارس الفريق تعاقده لمدة موسم واحد، في مقابل ثلاثة مواسم للاعب الوسط حمد البلوشي.





وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" رسميًا، شركة الوصل لكرة القدم تجدد تعاقدها مع حميد عبدالله حارس الفريق الأول لمدة سنة واحدة".





وأضاف: "رسميًا، شركة الوصل لكرة القدم تجدد تعاقدها مع لاعب الفريق الأول حمد البلوشي لمدة ثلاث سنوات".





ويسعى النادي للحفاظ على لاعبيه مع تدعيم القوام الأساسي بعدد من اللاعبين استعدادًا للموسم القادم، حيث تعاقد الفريق مع الحارس محمد البيرق قادمًا من صفوف اتحاد كلباء، وويلتون سواريز قادمًا من الشارقة.



