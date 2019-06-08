فخري الفقي: معدل البطالة انخفض إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان
السبت 08/يونيو/2019 - 11:17 م
داليا الحسين
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قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي ونائب مدير صندوق النقد الدولي سابقا، إن الجماعة الإرهابية تصدر تقارير "هزيلة" حول الأداء الاقتصادي المصري؛ وهذا يدل على عدم معرفتها بأساسيات الاقتصاد، مؤكدا أن ما أثير حول أداء الاقتصاد المصري في مجلة "فورن بوليسي" هزيل وغير دقيق.
وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "ON" مساء اليوم السبت، أن معدل البطالة انخفض خلال هذه الفترة إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان بينما معدلات النمو وصلت إلى 5.6% فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ2% فى عهد الإخوان.
ونوه إلى أن الأداء الاقتصادى للحكومة الحالية شهد طفرة كبيرة مؤخرا وهو ما ينعكس على المواطن بصورة كبيرة، لافتا إلى أن برنامج اصلاح الاقتصاد المصرى الذى بدأ منذ نوفمبر 2016، ساهم فى تعزيز نمو الاقتصاد.
وأوضح أن عجز الموازنة الذى وصل فى مصر إلى 14% كنسبة من إجمالى الناتج المحلى، انخفض منذ تطبيق برنامج الإصلاح بنهاية الموازنة الحالية "2018 – 2019" إلى نحو 8.4%، أما الدين العام سواء كان محلى أو خارجى، فيتم إعادة هيكلته بحيث أكثر فى فترات السداد، وتكون سعر الفائدة فى المتناول، كما أن الدولار أصبح متاحًا بعكس الماضى، وبدليل انخفاضه الذى وصل إلى نسبة 7% منذ بداية العام الحالى.
وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "ON" مساء اليوم السبت، أن معدل البطالة انخفض خلال هذه الفترة إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان بينما معدلات النمو وصلت إلى 5.6% فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ2% فى عهد الإخوان.
ونوه إلى أن الأداء الاقتصادى للحكومة الحالية شهد طفرة كبيرة مؤخرا وهو ما ينعكس على المواطن بصورة كبيرة، لافتا إلى أن برنامج اصلاح الاقتصاد المصرى الذى بدأ منذ نوفمبر 2016، ساهم فى تعزيز نمو الاقتصاد.
وأوضح أن عجز الموازنة الذى وصل فى مصر إلى 14% كنسبة من إجمالى الناتج المحلى، انخفض منذ تطبيق برنامج الإصلاح بنهاية الموازنة الحالية "2018 – 2019" إلى نحو 8.4%، أما الدين العام سواء كان محلى أو خارجى، فيتم إعادة هيكلته بحيث أكثر فى فترات السداد، وتكون سعر الفائدة فى المتناول، كما أن الدولار أصبح متاحًا بعكس الماضى، وبدليل انخفاضه الذى وصل إلى نسبة 7% منذ بداية العام الحالى.
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