حارس برشلونة يسعى لحسم موقفه خلال ساعات
السبت 08/يونيو/2019 - 11:14 م
أحمد عصام
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يسعى الحارس الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني لحسم موقفه مع الفريق، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن سيليسين يعد في عجلة من أمره لحسم مستقبله، حيص إن حارس مرمى البلوجرانا مطلوب من قبل مجموعة من الأندية الأوروبية من بينها بنفيكا وفالنسيا، لكن المبلغ المقدم اقل من توقعات نادي برشلونة.
ولا يشارك ياسبر مع برشلونة بصفة أساسية خلال الموسمين الماضيين، بسبب اعتماد إرنستو فالفيردي مدرب البارسا على الألماني تيرشتيجن.
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