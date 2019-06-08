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هيلاري سوانك تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد بهوليوود

السبت 08/يونيو/2019 - 11:11 م
هيلاري سوانك تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد بهوليوود
هيلاري سوانك
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتحت النجمة هيلاري سوانك العرض الخاص لفيلمها الجديد I Am Mother بحضور إعلامي وجماهيري كبير بهولييوود، والذي يعتبر اول تعاون بين هيلاري وشركة نيتفليكس.

 

يأتي ذلك بعد مشاركة هيلاري بعرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة السابقة لمهرجان تورينتو، وظهرت في عرضه الافتتاحي بإطلالة سوداء جذابة من تصميمات ماركة ALIAA.

 

وكانت قد احتفلت النجمة هيلاري سوانك بزفافها سرا الشهر الماضي من الخبير الاجتماعي فيليب شنايدر.

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