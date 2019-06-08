مقصدًا للسيّاح طوال العام.. شاطئ دهب الأفضل في الشرق الأوسط

تعد منطقة جنوب سيناء موطنا للجمال الطبيعي الساحر والسواحل المشمسة، خاصة الشواطئ حيث تساعد هذه المياه النقية على عودة السياحة الدولية إلى المنطقة، وكما أن شواطئ دهب المذهلة التي جعلت من هذه المدينة الرائعة مقصدًا للسيّاح طوال العام، للاستمتاع بالسباحة، الرياضات المائية، والحصول على القدر الأكبر من المتعة بإطلالاتها الخلابة، كما يوجد على شواطئ دهب العديد من المطاعم التى تقدم أشهى المأكولات، وفي التالي سنذكر نخبة مميّزة من أفضل شواطئ في دهب.

واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط، حيث نشر موقع ناشيونال جيوجرافيك قائمة بأجمل الشواطئ بمنطقة الشرق الأوسط، وتتصدر القائمة مدينة دهب المصرية التي تتبع محافظة جنوب سيناء كأجمل شاطئ في الشرق الأوسط، وتبعد حوالي 100 كم عن مدينة شرم الشيخ.

وهنا ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عن شاطىء دهب بعد اختياره الأفضل بالشرق الأوسط، وذلك عبر السطور القادمة.

ما هى دهب؟

دهب هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كم عن مدينة شرم الشيخ و87 كم عن مدينة نويبع، ولقد سُميت بهذا الاسم تيمناً بلون رمالها الذهبي.

وتنقسم المدينة إلى قسمين، الأول يقع جنوباً ويسمى قرية العسلة وتشتهر بالحياة البدوية البسيطة، والقسم الثاني يقع شمالاً ويعد روح ونبض المدينة بسبب اشتماله على الأسواق التجارية والأماكن الترفيهية، وتشتهر المدينة بشواطئها البكر الصافية ومواقع الغطس الطبيعية الغنية بالشعاب المرجانية.

مميزات الشاطىء

شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التى تضم أشكالاً مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس فى هذا الشاطئ مميز للغاية.

محمية أبو جالوم

وتعد محمية أبو جالوم من الأماكن المميزة التى يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية فى هذه المنطقة.

قرية العسلة

تشتهر بوجود قرية العسلة التي تتميز بالحياة البرية المنعزلة والمحمية البحرية في رأس أبو جالوم، وتشتهر أيضا بالشواطئ الجميلة ونقاء المياه بها واحتوائها على الشعاب المرجانية بألوانها الجميلة.

أماكن سياحية

تشتمل المدينة على العديد من الأماكن السياحية البارزة التي تتمثل في منطقة رأس أبو جالوم وهي محمية طبيعية ومنطقة غوص، منطقة البلوهول وهي أحد أماكن الغوص المشهورة عالمياً، منطقة الكانيون وهي من مناطق الغوص الممتازة، ومنطقة العسلة وهي منطقة يقطن فيها ما يقارب من 75% من سكان المدينة وتنقسم إلى ثلاثة مناطق هي (مدينة مبارك، الزرنوق، العسلة).

وأيضا يوجد جزيرة كورال ناحية الحدود الفلسطينية، والتي يقع بها بقايا قلعة تاريخية بناها الصليبيون، ومنطقة المليل وهي طريق يوازي طريق الساحل يضم بعض الفنادق الصغيرة والكافيتريات والمنازل، ومنطقة المسبط وهي المنطقة التجارية السياحية الرئيسية بالمدينة وتبدأ بشارع الفنار ثم خليج المسبط وتضم مجموعة كبيرة من المحلات ونوادي الغوص والمقاهي والمخيمات والفنادق.

ومنطقة المشربة، وتضم عدداً كبيراً من الكافيتريات ومراكز الغوص وتضم أيضاً الأثر الوحيد الموجود هناك وهو تل المشربة وهي مخازن خاصة بأحد الموانئ القديمة، منطقة مدينة دهب وتضم الهيئات الحكومية والفنادق الكبرى، منطقة وادي قني وهي منطقة تمثل الامتداد العمراني المستقبلي للمدينة لما تضمه من مجموعة كبيرة من الفنادق والمجمعات الخدمية والسكنية، بالإضافة إلى مناطق لايت هاوس وايل جاردن والواحة.

وتضم دهب خليجين هما اللاجونا أو غزالة الذي يتميز بوجود الشاطئ الرملي الوحيد بالمدينة والقورة الذي يقع وسط المدينة بالإضافة إلى المنتجعات الممتدة على طول شواطئها والتي تندمج مع الطبيعة المحيطة بها بالأكشاك المصنوعة من الأخشاب وجريد النخيل المعدة لإقامة السائحين.