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أديب عن ارتفاع أسعار الليمون: "استحملوا يومين"

السبت 08/يونيو/2019 - 11:09 م
أديب عن ارتفاع أسعار الليمون: استحملوا يومين
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع سعر كيلو الليمون والذي وصل إلى 100 جنيه، قائلا: "هو أنتم بتشتروا كيلو ليمون ليه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك جهات تصدر أزمات، مضيفًا: "أقسم بالله كنا بنعمل حلقات عشان مش لاقيين سكر"، متابعا ساخرًا: "مش لازم عصير ليمون.. اشربوا أي حاجة، استحملوا يومين تلاتة".

وفي نفس السياق كشف الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أسباب ارتفاع أسعار الليمون، حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه.

وأشار "فهيم"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الليمون ليس محصول مجنون مثل الطماطم، موضحًا أن مواعيد إنتاج الليمون تبدأ من أكتوبر وحتى شهر مارس، ولكن هناك بعض المزارعين يلجأون إلى عملية يطلقون عليها "التصويم" حتى ينتج الليمون أكثر من مرة في العام.

وأوضح أن مساحة الأرض المنزرعة ليمون على مستوى الجمهورية 35 ألف فدان، ونتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، لم نستطع الاستفادة من المساحة بالكامل، بالإضافة إلى أنه كان هناك إقبال كبير على شراء الليمون خلال الفترة الماضية مع نقص الإنتاج فارتفع السعر.

وحذر من إحتمالية تكرار الأمر مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية كالبطاطس، والطماطم، إذا لم يكن هناك سياسة زراعية واضحة للمحاصيل الفترة المقبلة.
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