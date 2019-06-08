عمرو عبدالحميد يشكر من ساهموا في نجاح "سيرة الحبايب" ويكشف موعد عودة "رأي عام"

وجه الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، الشكر لكل من ساهموا في إنجاح برنامجه الرمضاني "سيرة الحبايب"، كاشفاً عن موعد عودة برنامج رأي عام وذلك في السادس عشر من الشهر الجاري.





وقال "عبد الحميد" في تدوينة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، اليوم السبت، إنه اعتاد منذ سنوات أن تكون إجازته السنوية في شهر رمضان، متابعا: "لكني تركت تلك العادة منذ سنتين حينما اتفقت مع زملائي في "رأي عام" أن نصبغ البرنامج بصبغة رمضانية، فكانت تجربتنا الأولى في رمضان 2017 مخصصة لمنح الفرصة لفرق غنائية شبابية، ثم تطورت التجربة في رمضان 2018 فأخذت شكل سهرة على مائدة السحور".





وواصل متحدثاً عن التجربة الرمضانية الأولى: استضفنا نجوماً في مجالات عديدة مثل المفكر السياسي د.مصطفى الفقي والشاعر أ.فاروق جويدة، والفنان صلاح عبد الله والكابتن حسام البدري، والفنان لطفي لبيب وغيرهم".





وكشف "عبد الحميد" سر اختيار الفنانة جيهان خليل لتقديم البرنامج "سيرة الحبايب"معه، قائلا: "دعونا الفنانة المتألقة جيهان خليل لتشاركني التقديم ، وهي الدعوة التي اقترحها صديقي وزميلي المبدع هشام سلام رئيس التحرير التنفيذي حينما أجريت حواراً مع جيهان في مهرجان أسوان لسينما المرأة، ووجدنا فيها حضوراً ولباقة وحماساً لخوض تجربة جديدة، أزعم ومعي الغالبية العظمى أنها نجحت فيها بل وتفوقت باقتدار".





وتابع: "لم تكن مشاركة جيهان في التقديم التغيير الوحيد في شكل البرنامج ، بل جعلنا محتواه يعبر بالفعل عن عنوانه ، حيث كان ضيوفنا في أغلب الحلقات ثنائيات تربطهم صداقة أو قرابة، فجاءت الحوارات معهم في ذلك الإطار الحميمي، بعيداً عن الإثارة والفضائح وبشكل يناسب الشهر الفضيل".



