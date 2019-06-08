ألمانيا تهزم روسيا البيضاء بثنائية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) وتغلب على مضيفه منتخب بيلاروسيا 2 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت اليوم أيضا فوز ايرلندا الشمالية على استونيا 2 / 1 .





وحقق المنتخب الألماني الفوز الثاني في ثاني مباراة له في المجموعة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الأيرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب بيلاروسيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.





وافتتح ليروي سان التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 13 ثم أضاف زميله ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 62 .





وحقق المنتخب الألماني الفوز في مباراة اليوم في غياب مديره الفني يواخيم لوف، الذي لم يسافر إلى بيلاروسيا بناء على نصيحة من طبيبه.





وفجر المدرب المساعد ماركوس سورج، الذي أناب عن لوف في قيادة المنتخب الألماني في مباراة اليوم، مفاجأة قبيل المباراة عندما أعلن عن إشراك جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن في الدفاع، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزج في خط الوسط.





لكن المنتخب الألماني أدى بشكل جيد وأظهر تماسكا في غياب مديره الفني لوف، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 13 عاما.





وواصل منتخب أيرلندا الشمالية انطلاقته القوية في التصفيات وتغلب على مضيفه منتخب استونيا 2 / 1 في وقت سابق اليوم.





وحقق منتخب أيرلندا الشمالية الانتصار الثالث على التوالي ليتربع في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما ظل منتخب استونيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثانية في ثاني مباراة له.





وافتتح كونستانتين فاسيليفا التسجيل لاستونيا في الدقيقة 25 ثم حسم منتخب أيرلندا الشمالية المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كونور واشنطون وجوش ماجينيس في الدقيقتين 77 و80 .



