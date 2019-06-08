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عمرو أديب: محور روض الفرج إنجاز ضخم وعمل جبار

السبت 08/يونيو/2019 - 11:02 م
عمرو أديب: محور روض الفرج إنجاز ضخم وعمل جبار
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بافتتاح محور روض الفرج، مشيرًا إلى أن المحور الجديد حل أزمة مرورية كبيرة، بالإضافة إلى مصر دخلت به موسوعة جينيس.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تضع مجهود، وأموال لخدمة أبنائها، لافتا إلى أن محور روض الفرج إنجاز عظيم، وعمل جبار.

وأضاف أنه سيتم افتتاح 3 محطات "هارون، ونادي الشمس، وألف مسكن" جديدة ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستخدامهم في التنقل بفترة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن محطة مصر الجديدة تحفة معمارية.
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