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إيطاليا تقسو على اليونان بتصفيات يورو 2020

السبت 08/يونيو/2019 - 10:58 م
إيطاليا تقسو على اليونان بتصفيات يورو 2020
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وكالات
 
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فاز المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) والتي شهدت أيضا فنلندا على البوسنة والهرسك 2 / صفر وفوز أرمينيا على ليشتنشتاين 3 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا ولورنزو إنسيني وليوناردو بونوتشي في الدقائق 23 و30 و33 على الترتيب.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب اليوناني عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الفنلندي لكرة القدم على ضيفه منتخب البونسة والهرسك 2 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقتين 56 و68.

ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب أرمينيا على ضيفه ليشتنشتاين 3 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب الأرميني جيفورج جازاريان وألكسندر كارابيتيان ويتجران بارسيجيان في الدقائق الثانية و18 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الأرميني أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل منتخب ليشتنشتاين بلا نقاط في قاع الترتيب.

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