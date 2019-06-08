ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب

السبت 08/يونيو/2019 - 10:17 م
عاجل.. الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
كشف نادي باريس سان جيرمان عن مدة غياب مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة البرازيل الودية أمام قطر استعدادا لكوبا أمريكا.

وأكد النادي الفرنسي بأن النجم البرازيلي نيمار سيغيب لمدة أربع اسابيع بسبب الإصابة مع المنتخب البرازيلي.

وكان نيمار قد غادر مباراة البرازيل الودية أمام قطر بعد إصابة في الكاحل ليتم استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كوبا أمريكا ويتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال