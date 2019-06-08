عاجل.. الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب

كشف نادي باريس سان جيرمان عن مدة غياب مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة البرازيل الودية أمام قطر استعدادا لكوبا أمريكا.





وأكد النادي الفرنسي بأن النجم البرازيلي نيمار سيغيب لمدة أربع اسابيع بسبب الإصابة مع المنتخب البرازيلي.





وكان نيمار قد غادر مباراة البرازيل الودية أمام قطر بعد إصابة في الكاحل ليتم استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كوبا أمريكا ويتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر.



