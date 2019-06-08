أحمد فهمي يسخر من هنيدي لتجسيده شخصية "عقلة الأصبع" والأخير يقصف جبهته (صورة)
السبت 08/يونيو/2019 - 10:17 م
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زميله الفنان محمد هنيدي بعد إعلانه التجهيز لفيلمه المقبل، والذي سيجسد فيه شخصية عقلة الأصبع، ساخرًا من قصر قامته وتقديمه عمل عن قصة حياته.
وعلق "فهمي" على منشور "هنيدي" على "فيسبوك"، حيث كتب: "والله من زمان وانا بقولك اعمل قصة حياتك فيلم .. الف مبروك يا نجم".
بدوره، رد "هنيدي" على تعليق "فهمي"، ساخرًا من تقديمه فيلم "كلب بلدي"، والذي اعتبر أنه عن حياته الشخصية، حيث كتب: "والله انا ماقتنعتش الا مابعد مانت عملت قصة حياتك يا فهمي .. فليك الفضل .. شكرا يا حبيبي".
Advertisements
- محمد هنيدي يسخر من كائن عبدة الشيطان (صورة)
- جمهور أحمد فهمي يسخرون من إطلالته عبر "تويتر".. وهنيدي: "هو بابا نويل عضك؟"
- محمد هنيدي يسخر من طوله بصورة مع أحمد فهمي
- بعد غياب حنان ترك عن الفن.. هنيدي يعلن عودة أقوى قصة حب في عالم المرعبين بمشاركتها
- محمد هنيدي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد
- محمد هنيدي يسخر من طوله في فيلمه الجديد: "هنقل إحساس الناس القصيرة"