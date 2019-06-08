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أحمد فهمي يسخر من هنيدي لتجسيده شخصية "عقلة الأصبع" والأخير يقصف جبهته (صورة)

السبت 08/يونيو/2019 - 10:17 م
أحمد فهمي يسخر من هنيدي لتجسيده شخصية عقلة الأصبع والأخير يقصف جبهته (صورة)
فهمي وهنيدي
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شيماء عطية
 
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حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زميله الفنان محمد هنيدي بعد إعلانه التجهيز لفيلمه المقبل، والذي سيجسد فيه شخصية عقلة الأصبع، ساخرًا من قصر قامته وتقديمه عمل عن قصة حياته.

وعلق "فهمي" على منشور "هنيدي" على "فيسبوك"، حيث كتب: "والله من زمان وانا بقولك اعمل قصة حياتك فيلم .. الف مبروك يا نجم".

بدوره، رد "هنيدي" على تعليق "فهمي"، ساخرًا من تقديمه فيلم "كلب بلدي"، والذي اعتبر أنه عن حياته الشخصية، حيث كتب: "والله انا ماقتنعتش الا مابعد مانت عملت قصة حياتك يا فهمي .. فليك الفضل .. شكرا يا حبيبي".

أحمد فهمي يسخر من هنيدي لتجسيده شخصية "عقلة الأصبع" والأخير يقصف جبهته (صورة)
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