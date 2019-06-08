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أبوجبل وزكي ضمن الجهاز الفني للألومنيوم

السبت 08/يونيو/2019 - 10:11 م
أبوجبل وزكي ضمن الجهاز الفني للألومنيوم
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عاطف العدوي
 
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استقر ياسر الكناني المدير الفني لنادي الألومنيوم، على تشكيل الجهاز المعاون له في قيادة الفريق بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


ويتكون الجهاز المعاون للكناني في تدريب الألومنيوم، كلاً من محمد أبو جبل، مدرب عام، وعمرو عبد الجواد، مدرب مساعد، وأحمد زكي، مدرب حراس المرمى، وأحمد عزت، أخصائي إصابات، وأحمد جميل، مدلك، وسيد قاسم، مدير إداري.


وقرر الجهاز الفني للألومنيوم تأجيل إتطلاق فترة الإعداد إلى مطلع يوليو القادم.


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