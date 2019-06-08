اتحاد الكرة يدعو لاجتماع طارئ للرد على بيان الأهلي





دعا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، لعقد اجتماع طارئ عصر غد الأحد، لمناقشة بعض الملفات الهامة.





ويأتي على رأس أولويات الجبلاية، الرد على خطاب النادى الأهلى اليوم والذى تضمن خطايا عديدة للجبلاية، أهمها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.





كما يناقش المجلس أيضا التصور الخاص بمسابقة القسم الثانى وتوزيع المجموعات بعد التأكد من الفرق الهابطة للموسم الحالي.