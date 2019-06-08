وفاء "قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة
السبت 08/يونيو/2019 - 10:06 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أعلنت منيرة أباظة، شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، أن "قسمت" نجلة الفنان الراحل فارقت عالمنا مساء اليوم السبت.
وأضافت منيرة، في تصريحات صحفية: "من المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر غدٍ الأحد بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان".
يُذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة لـ"دنجوان السينما المصرية" رشدي أباظة من زيجته الثانية الأمريكية باربرا.
Advertisements
- شقيقة رشدي أباظة: "كان دنجوان وما فيش ست ما حبتوش" (فيديو)
- شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار زيجاته الخمسة (فيديو)
- تعرف على إهداءات أسرة رشدي أباظة لمكتبة الإسكندرية
- في ذكرى وفاته الـ37.. 8 نساء في حياة "دنجوان السينما" رشدي أباظة
- شقيقة رشدي أباظة تكشف سر عشق النساء له
- زوجة محمد نجم في المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن
- وفاء عامر وشيرين تشاركان في جنازة الراحل محمد نجم (صور)