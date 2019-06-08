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وفاء "قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة

السبت 08/يونيو/2019 - 10:06 م
وفاء قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة
قسمت رشدي اباظة
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الفجر الفني
 
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أعلنت منيرة أباظة، شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، أن "قسمت" نجلة الفنان الراحل فارقت عالمنا مساء اليوم السبت.

وأضافت منيرة، في تصريحات صحفية: "من المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر غدٍ الأحد بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان".

يُذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة لـ"دنجوان السينما المصرية" رشدي أباظة من زيجته الثانية الأمريكية باربرا. ​

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