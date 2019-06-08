كوفاسيتش على أعتاب الإنتقال للدوري الإيطالي
السبت 08/يونيو/2019 - 10:02 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية أن اللاعب الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف تشيلسي الإنجليزي، سيتم حسم مستقبله في الأيام المقبلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإنه من الممكن ان تكون ساعات كوفاسيتش معدودة في ريال مدريد، حيث يسعى النادي الملكي للتخلص منه.
وأشارت التقارير إلى أن هناك مبعوثون من نادي إنتر ميلان الإيطالي، سيسافرون إلى مدريد لإغلاق صفقة انتقاله، خلال هذا الصيف.
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