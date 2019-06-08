سبعاوي: "السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن لزيارة مصر"
السبت 08/يونيو/2019 - 10:03 م
كساب أحمد
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قال شريف سبعاوي، النائب في البرلمان الكندي، على موافقة برلمان أونتاريو على اعتبار شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري، قائلًا: "هذه الفكرة لم يكن لتنجح دون وجود مصري في البرلمان الكندي".
وتابع "سبعاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن كل الجاليات في كندا قادرة على الحديث عن مطالبها في البرلمان الكندي، وإنشاء فاعليات ثقافية لتعريف الشعب الكندي بالثقافات المختلفة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك قوة كبيرة في أنواع معينة في السياحة مثل السياحة التاريخية والدينية، معقبًا: "السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن في السياحة التاريخية والدينية الفريدة في مصر".
وتابع "سبعاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن كل الجاليات في كندا قادرة على الحديث عن مطالبها في البرلمان الكندي، وإنشاء فاعليات ثقافية لتعريف الشعب الكندي بالثقافات المختلفة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك قوة كبيرة في أنواع معينة في السياحة مثل السياحة التاريخية والدينية، معقبًا: "السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن في السياحة التاريخية والدينية الفريدة في مصر".
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