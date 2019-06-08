ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سبعاوي: "السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن لزيارة مصر"

السبت 08/يونيو/2019 - 10:03 م
سبعاوي: السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن لزيارة مصر
شريف سبعاوي
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال شريف سبعاوي، النائب في البرلمان الكندي، على موافقة برلمان أونتاريو على اعتبار شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري، قائلًا: "هذه الفكرة لم يكن لتنجح دون وجود مصري في البرلمان الكندي".

وتابع "سبعاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن كل الجاليات في كندا قادرة على الحديث عن مطالبها في البرلمان الكندي، وإنشاء فاعليات ثقافية لتعريف الشعب الكندي بالثقافات المختلفة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قوة كبيرة في أنواع معينة في السياحة مثل السياحة التاريخية والدينية، معقبًا: "السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن في السياحة التاريخية والدينية الفريدة في مصر".
Advertisements
المزيد عن: شريف سبعاوي توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال