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وزراء مجموعة العشرين يتفقون على الحد الأدنى من الضرائب

السبت 08/يونيو/2019 - 10:00 م
وزراء مجموعة العشرين يتفقون على الحد الأدنى من الضرائب
اجتماع وزارة مالية مجموعة العشرين
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وكالات
 
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قال أولف شولتز وزير المالية الألماني  يوم السبت إن وزراء المالية في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ.

وذكر أن هذا يعني إيرادات ضرائب أعلى للجميع بما في ذلك ألمانيا.
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