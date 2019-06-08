وزراء مجموعة العشرين يتفقون على الحد الأدنى من الضرائب
السبت 08/يونيو/2019 - 10:00 م
وكالات
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قال أولف شولتز وزير المالية الألماني يوم السبت إن وزراء المالية في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ.
وذكر أن هذا يعني إيرادات ضرائب أعلى للجميع بما في ذلك ألمانيا.
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