عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقته الجديدة

حدد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني، موعد تقديم لاعبه الصربي لوكا يوفيتش​، وذلك بعد التعاقد معه رسمياً قادماً من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.





وكان الصربي يوفيتش ضمن الصفقات الثلاثة التي أعلن عنها ريال مدريد هذا الموسم مع الثنائي إدير ميليتاو​ و​إدين هازارد​ الذي تعاقد معه رسمياً بعد مفاوضات طويلة مع تشيلسي.





وينتظر أن يظهر يوفيتش يوم الأربعاء المقبل أمام جماهير السانتياجو برنابيو مرتدياً القميص الأبيض على أرضية الملعب وسيحضر المؤتمر الصحفي بعد ذلك.





كما ذكرت تقارير صحفية أن بعد التقديم سينضم يوفيتش إلى المنتخب الصربي تحت الـ 21 للمشاركة في بطولة أمم أوروبا في إيطاليا.



