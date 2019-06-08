خبير أمني: الشعب المصري يجب أن يعلم أننا نحارب أشباح في سيناء
السبت 08/يونيو/2019 - 09:48 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد رشاد، الخبير الأمني، إن الشعب المصري يجب أن يعلم أننا نحارب أشباح في سيناء، وقدرة القوات النظامية على مواجهة الإرهابيين تكون صعبة جدًا.
وأشار "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن العملية الشاملة سيناء حققت نجاحًا لم يحدث من قبل، وكل المحاور الرئيسية تم السيطرة عليها.
وأضافت أن نسبة العمليات الإرهابية في سناء انحصرت تمامًا، والقوات الأمنية أحكمت السيطرة على سيناء، وحدوث عمليات إرهابية أمر وارد في كل مكان.
وأشار "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن العملية الشاملة سيناء حققت نجاحًا لم يحدث من قبل، وكل المحاور الرئيسية تم السيطرة عليها.
وأضافت أن نسبة العمليات الإرهابية في سناء انحصرت تمامًا، والقوات الأمنية أحكمت السيطرة على سيناء، وحدوث عمليات إرهابية أمر وارد في كل مكان.
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