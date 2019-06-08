نجم تشيلسي السابق: هذا سبب عدم انتقالي لريال مدريد.. وهازارد مهم جدًا

تحدث النجم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق و شنغهاي الصيني الحالي، عن انتقال زميله السابق بتشيلسي، إيدين هازارد لريال مدريد، في الصيف الحالي.



