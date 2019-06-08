سامي الجابر يوضح موقفه من توليه ملف تعاقدات الهلال





نفى سامي الجابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، الأنباء المتداولة عن توليه ملف تعاقدات الفريق، تحت قيادة فهد بن نافل المرشح لرئاسة النادي.





ونشر الجابر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة أنه تم إسناد مهمة الأشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل".





وواصل نجم الزعيم السعودي السابق حديثه قائلاً: "أرغب التوضيح أن هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً".





والجدير بالذكر أن الجابر تولى رئاسة نادي الهلال، قبل أن يتم إعفائه من منصبه في سبتمبر الماضي، بدون أبداء أي أسباب للرحيل، ليحل الأمير محمد بن فيصل بدلاً منه.