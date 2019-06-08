ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سامي الجابر يوضح موقفه من توليه ملف تعاقدات الهلال

السبت 08/يونيو/2019 - 09:45 م
سامي الجابر يوضح موقفه من توليه ملف تعاقدات الهلال
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

نفى سامي الجابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، الأنباء المتداولة عن توليه ملف تعاقدات الفريق، تحت قيادة فهد بن نافل المرشح لرئاسة النادي.

ونشر الجابر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة أنه تم إسناد مهمة الأشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل".

وواصل نجم الزعيم السعودي السابق حديثه قائلاً: "أرغب التوضيح أن هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً".

والجدير بالذكر أن الجابر تولى رئاسة نادي الهلال، قبل أن يتم إعفائه من منصبه في سبتمبر الماضي، بدون أبداء أي أسباب للرحيل، ليحل الأمير محمد بن فيصل بدلاً منه.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال