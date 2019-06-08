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بعثة تنزانيا تصل القاهرة لمواجهة مصر وديا

السبت 08/يونيو/2019 - 09:41 م
بعثة تنزانيا تصل القاهرة لمواجهة مصر وديا
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محمد الصو
 
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وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بتنزانيا،إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة مصر وديا، والمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية.

وكان في استقبال المنتخب التنزاني، أحد المرافقين من الاتحاد المصري لكرة للقدم، والذي حرص على إنهاء كافة الإجراءات وخروج الفريق من المطار.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية بقيادة النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني، استعدادا لمواجهة مصر يوم 13 من الشهر الحالي وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة. من 21يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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