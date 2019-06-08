بالفيديو..الولايات المتحدة تمنح تركيا المهلة الأخيرة للتراجع عن إس 400
السبت 08/يونيو/2019 - 09:41 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلنت الولايات المتحدة، أنها أعطت تركيا مهلة حتى نهاية شهر يوليو المقبل، للعدول عن شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس 400 "، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا تسليمها المنظومة لأنقرة خلال شهرين.
وأمهلت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، ألين لورد، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن "الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في أميركا على طائرات إف-35 سيُطردون، وستُلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35".
ويتدرب نحو 6 طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك الأميركية، كما يعمل 20 تركيا في صيانة الطائرات في القاعدة نفسها.
وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان لنظيره التركي، في رساله حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، إن "الخطوات المتخذة بشأن برنامج (إف 35) مرتبطة بالحصول على صفقة (إس 400) الروسية".
وأضاف شاناهان في رسالته: "هناك تصميم متوافق عليه من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس، لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا، في حال حصولها على صفقة (إس 400)".
ولفت الوزير الأميركي، بحسب ما ذكرته منصة مداد نيوز، إلى أن "صفقة (إس 400) ستعيق تعزيز أو الحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة، وحتى مع حلف شمال الأطلسي".
وأمهلت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، ألين لورد، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن "الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في أميركا على طائرات إف-35 سيُطردون، وستُلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35".
ويتدرب نحو 6 طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك الأميركية، كما يعمل 20 تركيا في صيانة الطائرات في القاعدة نفسها.
وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان لنظيره التركي، في رساله حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، إن "الخطوات المتخذة بشأن برنامج (إف 35) مرتبطة بالحصول على صفقة (إس 400) الروسية".
وأضاف شاناهان في رسالته: "هناك تصميم متوافق عليه من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس، لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا، في حال حصولها على صفقة (إس 400)".
ولفت الوزير الأميركي، بحسب ما ذكرته منصة مداد نيوز، إلى أن "صفقة (إس 400) ستعيق تعزيز أو الحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة، وحتى مع حلف شمال الأطلسي".
Advertisements
المزيد عن: تركيا الولايات المتحدة أمريكا
- أردوغان يتمسك بـ"إس-400" الروسية.. ويتجاهل "عرض واشنطن"
- أمريكا تريد ثني تركيا عن شراء "إس-400"
- البنتاجون يلوم "ترامب" لعدم إصداره إنذارا صارما إلى تركيا بشأن إس-400
- رسالة تحذير وتهديد أمريكية لأردوغان: عليك الاختيار!
- العراق يقرر شراء صواريخ "إس-400" الروسية
- الخارجية التركية تنفي أنباء تهديدات واشنطن للتخلي عن "إس-400"
- أردوغان: تركيا ملتزمة بصفقة "إس-400" مع روسيا
- واشنطن تمهل تركيا إلى غاية 31 يوليو للتراجع عن صفقة "S400" الروسية
- الدفاع الأمريكي: تركيا لن تحصل على طائرة "F-35"
- صفعة جديدة لـ"أردوغان".. أمريكا تبدأ في استبعاد تركيا من برنامج "إف-35"