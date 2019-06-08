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شاهد.. تعليق مدحت شلبي على فيلم رامز جلال "سبع البرومبا" (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 09:32 م
شاهد.. تعليق مدحت شلبي على فيلم رامز جلال سبع البرومبا (فيديو)
سبع البرمبة
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان رامز جلال، مقطع فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصحبة "بزوكا"، أشهر مقلدي الأصوات، وهو يقلد صوت معلق كرة القدم الشهير مدحت شلبي.

وعلق جلال على الفيديو: "تعليق مدحت شلبي علي أحداث تصوير سبع البرمبة بازوكا النجم، سبع البرمبة،  بجميع دور العرض والله المستعان"، وحصد الفيديو على تفاعل كبير من الجمهور.

فيلم "سبع البرومبا" يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ومن المقرر طرحه بالسينمات فى أول شهر فبراير المقبل للمنافسة فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى الذى يتواجد فيه رامر بأفلامه دائمًا.
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