مصطفى بدرة: صاحب مقال فورين بوليسي إرهابي وغير متخصص في الشأن الاقتصادي

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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن يحي حامد صاحب مقال فورين بوليسي إرهابي، وشخص غير متخصص في الشأن الاقتصادي، وكان موظفًا في أحد شركات الاتصالات في مصر، لافتَا إلى أن الإرهابي "حامد" لم يستشهد في انتقاده للوضع الاقتصادي بأي أرقام للموازنة العامة للدولة.



وتابع "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن "حامد" يتحدث عن إفلاس مصر الفترة المقبلة دون أي أسس علمي، رغم أن حجم الاحتياطي الاجنبي ارتفاع من 12 مليار لأكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.



ولفت إلى أن حجم الناتج القومي لمصر زاد لـ150 % ووصل لأكثر من 4 ترليون، وهذا رقم مهول جدًا، مطالبًا بكتابة مقال عن الوضع الاقتصادي ونشره في المجلات الاقتصادية العالمية للرد على هذه المقال الذي بعض الكثير من المعلومات المغلوطة.



