ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 09:31 م
توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements
أقيم حفل توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم لكرة القدم والتى أقيمت فعاليتها داخل نادى النصر لضباط القوات المسلحة بالإسكندرية، والتى تنافس فيها 12 فريق على المركز الأول والذى حصده فريق النصر وتسلم كأس الدورة.

وفى ذات السياق تم خلال الحفل تكريم اللاعبين المتميزين"أحسن لاعب، أحسن حارس مرمى" بالإضافة إلى توزيع الميداليات على كل الفرق المشاركة تشجيعا ً للنشئ الصغير على ممارسة الرياضة والإستمرارية وتكريما ً لما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم فى الدورة الرمضانية.

أقيم حفل توزيع الجوائز الذى أقيم تحت إشراف المقدم سامح وجيه عقل، والرائد عاصم الحسيني مشرف النشاط الرياضى، والكابتن كلاى المشرف الفنى للبطولة.

ومن جانبه أشار العميد حسين صفوت العليمي مدير عام النادى، أن الدورة الرمضانية جاءت في إطار الحرص الدائم والمستمر على خلق جيل رياضى من أبنائنا البراعم والذين هم نواة لشباب ورجال المستقبل والذين سيتحملون راية المسئولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.
توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)
توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)
توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)
توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)
Advertisements
المزيد عن: محافظات أخبار مصر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال