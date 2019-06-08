توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)

أقيم حفل توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم لكرة القدم والتى أقيمت فعاليتها داخل نادى النصر لضباط القوات المسلحة بالإسكندرية، والتى تنافس فيها 12 فريق على المركز الأول والذى حصده فريق النصر وتسلم كأس الدورة.





وفى ذات السياق تم خلال الحفل تكريم اللاعبين المتميزين"أحسن لاعب، أحسن حارس مرمى" بالإضافة إلى توزيع الميداليات على كل الفرق المشاركة تشجيعا ً للنشئ الصغير على ممارسة الرياضة والإستمرارية وتكريما ً لما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم فى الدورة الرمضانية.





أقيم حفل توزيع الجوائز الذى أقيم تحت إشراف المقدم سامح وجيه عقل، والرائد عاصم الحسيني مشرف النشاط الرياضى، والكابتن كلاى المشرف الفنى للبطولة.



