توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم بنادي النصر في الإسكندرية (صور)
السبت 08/يونيو/2019 - 09:31 م
محمد رجب - دينا حسن
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أقيم حفل توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية للبراعم لكرة القدم والتى أقيمت فعاليتها داخل نادى النصر لضباط القوات المسلحة بالإسكندرية، والتى تنافس فيها 12 فريق على المركز الأول والذى حصده فريق النصر وتسلم كأس الدورة.
وفى ذات السياق تم خلال الحفل تكريم اللاعبين المتميزين"أحسن لاعب، أحسن حارس مرمى" بالإضافة إلى توزيع الميداليات على كل الفرق المشاركة تشجيعا ً للنشئ الصغير على ممارسة الرياضة والإستمرارية وتكريما ً لما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم فى الدورة الرمضانية.
أقيم حفل توزيع الجوائز الذى أقيم تحت إشراف المقدم سامح وجيه عقل، والرائد عاصم الحسيني مشرف النشاط الرياضى، والكابتن كلاى المشرف الفنى للبطولة.
ومن جانبه أشار العميد حسين صفوت العليمي مدير عام النادى، أن الدورة الرمضانية جاءت في إطار الحرص الدائم والمستمر على خلق جيل رياضى من أبنائنا البراعم والذين هم نواة لشباب ورجال المستقبل والذين سيتحملون راية المسئولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.
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