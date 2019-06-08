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جيراس يحتفظ بلاعب ليفركوزن مارك اللمطي ضمن قائمة من 24 لاعبا لمباراة كرواتيا

السبت 08/يونيو/2019 - 09:30 م
جيراس يحتفظ بلاعب ليفركوزن مارك اللمطي ضمن قائمة من 24 لاعبا لمباراة كرواتيا
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محمد وليد الجموسي
 
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 افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ألان جيراس قرر الإبقاء على مارك اللمطي لاعب نادي لوفركوزن الألماني ( 18 سنة ) والملتحق بفريق أكابر لوفركوزن في مارس الماضي ضمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التي ستشارك في رحلة كرواتيا لملاقاة منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم يوم الثلاثاء 11 جوان الجاري.
وتضم القائمة 24 لاعبا من ضمنهم 4 حراس مرمى سيتم الإحتفاظ بثلاثة منهم لتستقر القائمة على 23 لاعبا سيتم إرسالها للاتحاد الافريقي لكرة القدم في الأجل المحدد ليوم 11 جوان.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين/
في حراسة المرمى
فاروق بن مصطفى / معز حسن / معز بن شريفية / أيمن دحمان 
في الدفاع
-ياسين مرياح / وجدي كشريدة / نسيم هنيد / محمد دراغر/ ديلان براون / علي معلول / أسامة الحدادي / رامي البدوي /
في خط الوسط
مارك اللمطي / غيلان الشعلالي / أيمن بن محمد / أنيس البدري / إلياس السخيري / الفرجاني ساسي 
في الهجوم
بسام الصرارفي / يوسف المساكني / نعيم السليتي / وهبي الخزري / طه ياسين الخنيسي / فراس شواط.
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