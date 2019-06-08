الجامعة التونسية لكرة القدم تضبط موعد الدور النهائي لكاس تونس وانطلاق والموسم المقبل

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر اجراء مباراة نهائي كأس تونس يوم السبت 17 أوت 2019 وذلك حرصا على تمكين الجمعيات المعنية من إعداد إلتزاماتها القادمة في متسع من الوقت ومن الإستفادة من خدمات لاعبيها الدوليين .

ويذكر ان الدور النهائي لكاس تونس سيجمع بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

كما تم تحديد موعد إنطلاق الموسم الرياضي 2019-2020 ليوم السبت 24 أوت 2019 .

ويشار الى ان الستار سيسدل على بطولة الموسم الجاري يوم 15 جوان الحالي. وقد تم التعرف على بطل الموسم وهو الترجي الرياضي التونسي فيما ينتظر ان يتم التعرف على الفريق الثاني النازل الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية الى جانب مستقبل قابس.

ويتنافس كل من نادي حمام الانف والملعب القابسي على تفادي المركز 13 المؤدي الى النزول.