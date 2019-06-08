غدا.. استكمال مرافعة الدفاع بـ "اقتحام الحدود الشرقية"
السبت 08/يونيو/2019 - 09:24 م
مـروة هيـكل
Advertisements
Advertisements
تستكمل غدا الأحد الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
Advertisements
- غدا.. محاكمة مرسي في "اقتحام السجون"
- تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" و27 آخرين بـ"اقتحام الحدود" للغد
- عـاجل.. تأجيل محاكمة "مرسي" وأعوانه في اقتحام "الحدود الشرقية " لـ 30 أبريل
- غدا.. سماع أقوال حبيب العادلى في إعادة محاكمة "مرسي" باقتحام "الحدود الشرقية"
- تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ28 فبراير
- بدء محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"
- بدء جلسة مرافعة النيابة في محاكمة "مرسي" وآخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية"
- رفع جلسة مرافعة النيابة في محاكمة "مرسي" وآخرين بـ"اقتحام الحدود" للاستراحة
- اليوم .. استكمال مرافعة الدفاع عن المعزول وأعوانه بـ "اقتحام الحدود الشرقية"
- تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في "اقتحام الحدود الشرقية" إلى الغد