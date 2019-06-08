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مراسل beIN SPORTS يكشف مخطط إبعاد ميسي عن الكرة الذهبية السادسة

السبت 08/يونيو/2019 - 08:47 م
مراسل beIN SPORTS يكشف مخطط إبعاد ميسي عن الكرة الذهبية السادسة
ميسي
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مني العوضي
 
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كشف أشرف بن عياد، مراسل قناة بي إن سبورت في إسبانيا، عن سيناريو ابعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.


وقال بن عياد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إليكم سيناريو الأحد من الآن: لو فازت البرتغال يجب منح الكرة الذهبية لرونالدو، لو فازت هولندا يجب منحها لفان دايك".

وتابع حديثه: "الهدف من تلك المباراة بالنسبة للكثيرين هو إيجاد سبب آخر لإبعاد ميسي عن الكرة السادسة".

وضرب منتخب هولندا موعداً مع نظيره البرتغال في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية وذلك يوم الأحد 9 يونيو المقبل على ملعب "الدراغاو" بالبرتغال في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر.

الجدير بالذكر أن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول قد قاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، بينما فاز كريستيانو رونالدو بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس بالإضافة إلى السوبر في بداية الموسم المنصرم.

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