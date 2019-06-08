نظام نور برقم الهوية 1440 الفصل الثاني| استعلم الآن عن نتائج الابتدائية والمتوسط والثانوية | نظام نور | noor| موقع النور

نظام نور برقم الهوية 1440 الفصل الثاني، نقدم لكم لينك سريع للاستعلام عن نتائج الطلاب نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوية الفصل الدراسي الثاني لعام 1440 عبر نظام نور.





ويترقب الطلاب بخوف شديد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1440، لذلك نقدم لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور برقم الهوية 1440 الفصل الثاني.





وتتيح وزارة التربية والتعليم السعودية، طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1440 من خلال موقع نظام نور عبر إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني أو حتى عن طريق إمكانية تسجيل الدخول للموقع.





يمكنك أيضًا التعرف على جميع النتائج الخاصة بالمراحل و الصفوف التعليمية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة و الثانوية على نظام نور سواء بكل سهولة ودون جهد، وذلك عبر الدخول على موقع نظام نور واستخدام رقم الهوية الوطنية فقط لكل الطلاب، وادخال رمز التحقق، ثم الضغط على "تسجيل الدخول".





مميزات نظام نور:

- يقدم نظام نور 2700 وظيفة قابلة للزيادة.





- مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.





- ربط الطلاب وأولياء الأمور بالتقنية تمهيداً لإدخال التقنية بوصفها عاملاً رئيساً في العملية التعليمية.





- نسبة الخطأ في النظام شبه منعدمة.





- صمِّم نظام نور بشكل جذاب ومريح وسهل في التعامل.





- سهولة الاستخدام.





- النظام دقيق جداً بالمعلومات.





- الأمان الإلكتروني فلا تحتاج إلى أخذ نسخ احتياطية فالبرنامج يعتمد على قاعدة بيانات كاملة.





- معرفة الطلاب نتائجهم من أي مكان في العالم



