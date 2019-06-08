تعديلات "فيفا" في قوانين كرة القدم بـ"نظرة مصرية".. جنش والهاني سليمان أكثر المتضررين

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جيانى إنفانتينو، بعض التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم والتى سيتم تطبيقها على جميع البطولات اعتبارا من 1 يونيو الجارى.





الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استكمال مسابقة الدوري بالموسم الحالي بالقوانين القديمة، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم بداية من الموسم المقبل، كما سيتم تطبيقها في بطولة الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.





وتعتبر التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم مهمة لزيادة سرعة اللعب وعدم إضاعة الوقت، بالإضافة لتحسين الأداء التحكيمي داخل المباريات من خلال قوانين واضحة لبعض الحالات التحكيمية التي كانت تثير جدلًا في القوانين القديمة، ولكن تطبيق تلك التعديلات بالملاعب المصرية، سوف يستفيد به بعض اللاعبين، بين سيكون ضارًا للاعبين آخرين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في التقرير المستفيدين والمتضررين من التعديلات الجديدة بالكرة المصرية وفقًا لسلوكيات وأداء أبرز اللاعبين المصريين وبعض الحكام خلال الفترة الماضية:-





- إنهاء "آفة" الهاني سليمان:

يعتبر الهاني سليمان حارس مرمي الاتحاد السكندري واحد من أكثر اللاعبين اضاعة للوقت بالكرة المصرية بمختلف الطرق الممكنة، وستكون التعديلات الجديدة غير مفيدة بالنسبة له حيث اعتمدت في المقام الأول على القضاء على تلك ظاهرة أو آفة اضاعة الوقت بملاعب الساحرة المستديرة لزيادة متعة واثارة المباريات، حيث تسمح التعديلات الجديدة بخروج اللاعب من من أقرب خط خروج له من الملعب، كما تسمح للاعب باستقبال الكرة من الحارس في ركلة المرمي حتي لو كان داخل منطقة الجزاء.





- الاستفادة من "مكر" كهربا ورمضان:

منحت التعديلات الجديدة فرصة جيدة للاعبين المهاريين مثل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك، ورمضان صبحي لاعب الأهلي للاستفادة من مهارتهما الفردية في الإيقاع بمنافسيهما في الاخطاء، حيث تقر التعديلات الجديدة اعتبار أي لمسة يد خطأ حتي لو لم تكن بشكل متعمد، وذلك يجعل اللاعبين اصحاب المهارة والذكاء والدهاء الكروي في الاستفادة من هذا البند بتسديد الكرات في أيدي المنافسين والحصول على أخطاء مجانية وكذلك ركلات جزاء دون عناء.

- أخطاء قاتلة وأهداف عكسية:

كثرت أخطاء المدافعين وحراس المرمي بالدوري المصري خلال المواسم الماضية وتسببت في أهداف قاتلة وأخري كوميدية وبعض الأهداف العكسية، وسيزيد التعديل الذي أقره الفيفا بالسماح للاعب باستقبال الكرة من زميله الحارس حتي داخل منطقة الجزاء في كثرة الأخطاء وكذلك الأهداف العكسية نظرًا لقصر المسافة بين اللاعبين زيادة احتمالية الخطأ في هذه المنطقة حال محاولة الاستفادة من هذا التعديل.





- إبراهيم نور الدين "ملك" البطاقات الملونة:

يعتبر ابراهيم نور الدين واحد من أكثر الحكام المصريين اشهارًا للبطاقات الملونة في الملاعب المصرية، والتعديلات الجديدة منحته فرصة كبيرة لممارسة هوايته المفضلة باشهارة البطاقات الصفراء والحمراء، من خلال اقرار بعض البنود الجديدة التي تساعده على ذلك، وأبرزها، استمرار عقوبة الاحتفال غير القانوني حتي في حال إلغاء الهدف، احتساب لمسة اليد حتي لو لم تكن متعمدة وهذا بالتأكيد سوف يصاحبه عقوبة وفقًا لتقدير الحكم، كذلك ضرورة وضع حارس المرمي قدمًا على الأق ل على خط المرمي اثناء تنفيذ ركلة الجزاء، كل هذا يزيد اشهار الكروت الملونة.





- "جنش" المتضرر الأكبر:

اعتاد محمود عبد الرحيم جنش التحرك بشكل غير قانوني على خط مرماه والخروج عن خط المرمي اثناء تنفيذ ركلة الجزاء، ولكن اقرت التعديلات الجديدة أنه غير مسموح تمامًا لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء، وهذا التعديل سوف يسبب ضرر كبير وعقوبات على الحارس الزمالكاوي خلال المباريات اذا لم يلتزم بالقانون.