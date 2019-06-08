ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا تمزق شباك سان مارينو 9-0 في تصفيات يورو 2020

السبت 08/يونيو/2019 - 08:41 م
روسيا تمزق شباك سان مارينو 9-0 في تصفيات يورو 2020
منتخب روسيا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
فاز منتخب روسيا على نظيره سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2020. 

سجل أهداف روسيا سيفولي بهدف في مرماه في الدقيقة 25، ودزيوبا من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 36 سجل فيدور الثالث وفي الدقيقة 41 أحرز ميرانشوك الرابع.

وسجل دزيوبا ثلاثية في الدقائق 73و 76 و 88، وأحرز سمولوف ثنائية في الدقيقتين 77 و 83.

أصبح رصيد روسيا 3 نقاط في المركز الثالث، بينما سان مارينو في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

في نفس الجولة.. فازت المجر على اذربيجان 3-1 ، ايرلندا الشمالية 2-1 على استونيا، ارمينيا 3-0 على ليشتنشتاين، فنلندا 2-0 البوسنة والهرسك، مولدوفا 1-0 على اندورا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال