روسيا تمزق شباك سان مارينو 9-0 في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب روسيا على نظيره سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2020.





سجل أهداف روسيا سيفولي بهدف في مرماه في الدقيقة 25، ودزيوبا من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 36 سجل فيدور الثالث وفي الدقيقة 41 أحرز ميرانشوك الرابع.





وسجل دزيوبا ثلاثية في الدقائق 73و 76 و 88، وأحرز سمولوف ثنائية في الدقيقتين 77 و 83.





أصبح رصيد روسيا 3 نقاط في المركز الثالث، بينما سان مارينو في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.





في نفس الجولة.. فازت المجر على اذربيجان 3-1 ، ايرلندا الشمالية 2-1 على استونيا، ارمينيا 3-0 على ليشتنشتاين، فنلندا 2-0 البوسنة والهرسك، مولدوفا 1-0 على اندورا.