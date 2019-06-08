خبير أمني: عملية استهداف كمين العريش هدفها خفض الروح المعنوية للشعب

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قال اللواء حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب، إن بعض الفئات المجتمع المصري ما زالت لا تدري أن مصر في حالة حرب على الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، ولا بد أن يدرك الجميع حجم الخطر الذي يواجه مصر خلال الفترة الحالية.



وتابع "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن العمل الإرهابي الذي حدث في أول يوم العيد ضد كمين بطل 14 في العريش، هدفه خفض الروح المعنوية للشعب المصري.



ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض الأعمال الإرهابية، وهذا دليل على نجاح مصر في حربها الإرهاب.

